法院裁准同志雙親收養 內政部：戶所應受理登記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北12日電）高雄少家法院裁准同志雙親收養子女，為全台首例同志雙親收養子女家庭。內政部今天指出，本案的民事裁定已生效，內政部表示尊重，戶政事務所應受理收養登記事宜。

同志「圍圍」在婚前收養女嬰「肉肉」，但因法律規定，配偶「喵喵」無法成為「肉肉」法律上的家人，2人提起訴訟。

高雄少年及家事法院司法事務官日前援引兒童權利公約，主張應以兒童最佳利益為優先考量。且司法院釋字第七四八號解釋施行法並無禁止收養養子女，據此裁准男同志伴侶「喵喵」、「圍圍」可以收養女嬰「肉肉」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部戶政司副司長陳子和向中央社記者表示，有關台灣高雄少年及家事法院做出的民事裁定，是依照兒童權利公約意旨，兒童事務都應以兒童最佳利益優先考量。現行法並無明文禁止同性配偶之一方收養他方的「養子女」，依體系解釋及目的性擴張解釋，作成裁定。

陳子和說，這個個案的民事裁定已經生效，內政部表示尊重，戶政事務所應受理收養登記事宜；據了解，兩人在1月13日就會到戶政事務所登記。（編輯：黃國倫）1110112