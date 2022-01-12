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台南三井OUTLET預定2/25開幕 市府推交通因應案

2022/1/12 18:05
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）三井不動產集團今天宣布在台灣的商業事業據點「MITSUI OUTLET PARK 台南」興建工程已接近尾聲，預定於今年2月25日開幕。台南市政府指出，已針對周邊交通進行規劃。

三井不動產集團今天發布新聞稿表示，「MITSUI OUTLET PARK 台南」自2020年1月動工以來，歷時約2年的興建工程已接近尾聲，日前已順利通過各項審查並取得使用許可，預定將於今年2月中旬起展開試營運，2月25日開幕。

三井不動產集團指出，預計開幕後將會成為台南市最大的OUTLET商場，今後將把林口、台中港的成功經驗帶到南部，提供包含台南地區及鄰近縣市消費者更優質購物環境、更貼心服務。

對此，台南市政府也發布新聞稿表示，因應台南三井OUTLET開幕可能出現的交通衝擊，因商場鄰近台鐵沙崙站，因此鼓勵民眾多搭乘台鐵前往，沙崙支線班次每日單向35班車，雙向70班車，台南三井OUTLET也將提供商場優惠折價券給搭乘台鐵民眾。

台南市政府指出，市區接駁的大眾運輸運量，加上高鐵台南站每日南下及北上皆有70班次，屆時大眾運輸接駁運量，估計每日最高可達10萬人次。

針對開車或騎車前往的民眾，台南市政府表示，將採從寬預估人潮、區分進離場等策略，在重要節點設置指引牌，分別引導要前往高鐵、會展中心、三井OUTLET的民眾分流進離場。

台南市政府指出，交通局也已盤點路外停車場停車空間，並納入周邊民營特約停車場，預估汽車位可提供6764席、機車可提供2372席，預估可滿足需求。

另外，台南三井OUTLET開幕起3個月內各主要停車場間會開設巡迴接駁車，將於假日中午12時至晚間21時30分運行，約每20分鐘1班，每日約25班。（編輯：戴光育）1110112

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