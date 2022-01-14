春節連假蘇花公路交管 大客車優先大貨車管制通行

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（中央社記者盧太城花蓮縣14日電）因應春節9天假車流，公路總局將對蘇花公路實施交管，部分路段開放大客車優先和遊覽車、客運行駛路肩；部分路段和時段則禁止21噸以上大貨車通行。

公路總局第四區養護工程處今天發布新聞稿表示，今年春節連續假期自1月29日（星期六）至2月6日（星期日）止共計9天，預估1月29日至31日南下返鄉車流將陸續湧現，假期中段2月1日至3日則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段2月4日至6日則將以北上返回工作地旅次為主。

第四區養護工程處為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40至60分鐘。

另因應連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路總局第四區養護工程處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，春節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車（含砂石車）通行。

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時段如下: 一、1月29日至1月31日：凌晨5時至下午1時（南向）。二、2月1日至2月3日：凌晨4時至下午5時（雙向）。三、2月4日至2月5日：中午11時至晚間8時（北向）。

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