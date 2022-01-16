西堤群聚再增確診 陳時中下午說明

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（中央社記者余曉涵台北16日電）國內本土疫情持續，桃園市長鄭文燦今天證實，西堤群聚再增確診，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）1月初銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫，聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳也釀群聚確診案例。

桃園市長鄭文燦今天表示，目前已確定西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）的顧客多了2個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，已進行相關的匡列及採檢工作，相關疫情狀況有待指揮中心下午記者會說明。

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另外，民眾接種第3劑疫苗部分，不少民眾反映雙北的高端疫苗很難預約，高端疫苗執行副總經理李思賢表示，高端疫苗庫存足夠。指揮中心發言人莊人祥也表示，預估本輪疫苗剩餘約30萬名額，提醒有意願接種民眾在今天中午12時前完成預約，而距離春節還有一段時間，因此春節前會再開放一輪第3劑疫苗預約接種。

因應疫情，中信金也開金融業的第一槍，17日起將啟動上下班分流、居家辦公；24日起實施異地備援，後續將依據疫情變化，滾動調整各項防疫措施，其他行業是否會有跟進，也是外界關注焦點。（編輯：陳仁華）1110116