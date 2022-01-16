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台南水道百年慶 凋零「親王松」化身紀念商品

2022/1/16 12:52（1/16 13:56 更新）
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台南山上花園水道博物館園區內原有8棵日治時期所種植的「親王松」，因陸續凋零，至今只剩下1棵。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
台南山上花園水道博物館園區內原有8棵日治時期所種植的「親王松」，因陸續凋零，至今只剩下1棵。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府文化局規劃原台南水道落成100年紀念活動，將山上花園水道博物館園區內已凋零的「親王松」木材製成特色紀念品，盼讓遊客「帶一片歷史回家」，永續流傳。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，原台南水道於日治時期建設完成後，曾在園區內修築1座9洞的高爾夫球場，喜愛高爾夫球運動的日本皇族伏見宮博義王於1933年藉視察水道設施的機會，在這處高爾夫球場揮桿，並親手種植8棵琉球松。

台南市文化局長葉澤山表示，後來一度誤傳這批樹木是由當時的日本皇太子所種，因此被稱為「太子松」，直到水道博物館成立後，經過史料整理，才正名為「親王松」。

葉澤山指出，這8棵「親王松」歷經近百年風霜洗禮，有6棵在山上花園水道博物館於2019年開園前就已枯萎凋零，剩下2棵被認定為珍貴老樹並列管照護，但仍有1棵於2020年枯死，由台南市文資建材銀行協助，把移除的松材移往建材銀行保存處理。

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他說，經過將近2年風乾，今年配合原台南水道落成100年紀念活動，將「親王松」木材化身各種文創紀念品，其中由文資建材銀行以原台南水道宿舍窗材做成的外框，加上歷史簡介，貼上「親王松」製的紀念框，相當具有意義。

台南市文化局指出，琉球松的木質樹輪深淺清晰，不但幾何狀的分布排列相當漂亮，是最適合製作百年紀念品的材料，目前正積極規劃相關商品，盼讓珍貴歷史隨著木材永續流傳。（編輯：戴光育）1110116

台南市政府文化局規劃原台南水道落成100年紀念活動，將山上花園水道博物館園區內已凋零的「親王松」木材製成特色紀念品。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
台南市政府文化局規劃原台南水道落成100年紀念活動，將山上花園水道博物館園區內已凋零的「親王松」木材製成特色紀念品。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月16日
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