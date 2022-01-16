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COVID-19疫苗16/300

疫情變化民眾搶打第3劑 莫德納最受歡迎

2022/1/16 15:55
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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北16日電）國內COVID-19疫情起伏，讓不少民眾搶打第3劑疫苗，根據指揮中心統計，昨天共施打22萬3000多劑，其中有17萬劑是第3劑。第19期疫苗預約中也顯示莫德納最受民眾青睞。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增51例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為41例境外移入，10例本土病例，本土個案7人與西堤群聚有關，3人感染源調查中。

指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會中表示，昨天疫苗打氣比較旺盛，雖是星期六，但也打了22萬3197人次，第一劑的涵蓋率是80.68%；第二劑是72.27%；基礎加強劑是0.3%；追加劑是6.66%。

陳時中表示，昨天22萬3000多人次中，最主要是追加劑的部分，總共打了17萬多。

第19期疫苗預約部分，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，總共有113萬的施打量能，其中AZ部分有1萬9200劑，預約數4452劑，預約率23.19%；BNT有38萬4293劑，預約數18萬3312劑，預約率47.70%；莫德納70萬3816劑，預約數66萬3997劑，預約率94.34%；高端有2萬2973劑，預約數2萬2334劑，預約率97.22%。

莊人祥指出，整體預約率為77.33%，看起來民眾都希望可以打到莫德納疫苗，但其實BNT與莫德納都屬於mRNA疫苗，BNT的副作用也比莫德納低，效果差不多，呼籲民眾也可以選擇BNT疫苗施打。

不過由於部分縣市65歲以上長者採造冊及1922平台預約的雙軌制，外界擔心會導致疫苗量能估算會不準，陳時中則回應，不會有這個問題，目前已讓民眾方便預約為主，現在的政策就是約得到就趕快去打。

陳時中也指出，1922疫苗預約平台分流預約主要是年紀大的民眾上網速度較慢，因此提前讓他們先行預約。

陳時中強調，國內除了不建議3劑都施打AZ之外，其他都是提供民眾自由選擇，專家建議要混打也好，忠心單一品牌也好都不反對，不管怎麼選擇，下定決心趕快預約就對了。

另外，由於第19期的1922疫苗預約平台，台北市並未加入，陳時中則回應，1922預約平台歡迎各縣市加入，有些縣市可能稍微延遲，第20期就會一起加入。（編輯：謝雅竹）1110116

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