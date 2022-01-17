法鼓山防疫 31日除夕撞鐘以合十祈福取代拉繩

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法鼓山每年農曆春節都會舉行的除夕撞鐘祈福活動，將於31日晚間登場，因應防疫，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管。（法鼓山提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月17日

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（中央社記者沈佩瑤新北17日電）春節將至，法鼓山今天表示，除夕撞鐘將於31日晚間登場，為防疫取消民眾拉繩，改以雙掌合十祈福，並邀請醫療奉獻獎得主呂若瑟神父、宏碁集團創辦人施振榮伉儷等為活動暖身。

法鼓山每年農曆春節都會舉行除夕撞鐘祈福活動，讓全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，在除夕晚間為人間的平安自在揚起108響。

法鼓山今天發布新聞稿指出，除夕撞鐘將於31日晚間登場，撞鐘線上直播保持不變，希望108響鐘聲無遠弗屆，為世界祈福。

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法鼓山表示，今年撞鐘現場開放民眾現場參與，無須報名，晚間8時30分起開放入場；受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管。

法鼓山今年邀請呂若瑟神父、洪蘭、宏碁集團創辦人施振榮及葉紫華伉儷、歌手齊豫、登山女傑曾格爾等數十位各界代表，參與「#108 for All．為世界祈福」影音分享，盼一同祝禱全球疫情消退。（編輯：陳仁華）1110117