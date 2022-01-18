本土個案至少增加5人確診 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）本土COVID-19疫情持續延燒，新竹市及新竹縣再增國小、高中停課，本土疫情至少再添5人確診，是否與桃機疫情有關受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將說明。

自桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

新竹市府發布新聞稿表示，三民國小學生一家4口確診，一早同步通知學生家長停課資訊，正進行相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情資訊與調查；此外，新竹縣也發稿說明，義民高級中學則是1名學生同住家人確診。

疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心在今天上午10時起再次開放1922公費疫苗預約平台，依據3年齡層分流預約，這次台北市也加入預約系統，指揮中心呼籲符合接種資格儘速預約施打，接種日期為1月24日至1月30日。

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截至昨天下午，桃園機場及後續所衍生疫情相關確診個案累計已達95人。最新本土COVID-19疫情狀況、第20期1922平台加強劑預約以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。

另外，昨天新增2名感染源待釐清的本土個案，分別為亞東醫院新增1名非專責病房護理師，及桃園1例車禍事故就醫住院者採檢確診，指揮中心將複驗釐清，上述個案最新疫調結果也是今天記者會關注焦點之一。（編輯：郭諭儒）1110118