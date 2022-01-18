1922再啟3小時28.8萬人預約 莫德納第3劑最搶手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

1922疫苗預約平台18日上午開放預約第3劑疫苗，短短3小時莫德納就有17.5萬人預約，狀況最踴躍。中央社記者王騰毅攝 111年1月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北18日電）1922疫苗預約平台今天上午開放預約第3劑疫苗，短短3小時已有28.8萬人完成預約，其中光是莫德納就有17.5萬人預約，預約狀況最踴躍。

為加速第3劑COVID-19疫苗（2019冠狀病毒疾病）施打，中央流行疫情指揮中心上午10時起再次開放1922公費疫苗預約平台，依據三年齡層分流預約，台北市這次也加入預約系統。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，第20期第3劑疫苗預約，各縣市共可提供約114萬劑量能，截至下午1時，已預約28.8萬劑，預約率約25.18%。

綜觀各廠牌疫苗，以莫德納疫苗預約狀況最踴躍，34.9萬名額當中，已有17.5萬人完成預約、預約率50.24%；其次是BNT疫苗，70.1萬名額當中已有8.9萬人完成預約、預約率12.72%；高端疫苗可供7.6萬名額，已有2.2萬人完成預約，預約率29.94%；AZ疫苗可供1.8萬名額，但僅預約903人、預約率4.86%。

莊人祥說，莫德納疫苗之所以可提供的量能較少、僅34.9萬劑，主要是中央已將250萬人份第3劑疫苗都撥給各縣市政府，預計第19、20期將接種94萬劑，其餘將有部分預留給醫院預約的民眾、造冊施打的民眾等。

莊人祥強調，BNT、莫德納疫苗都mRNA疫苗、功效也差不多，專家建議「有打疫苗」比「打什麼疫苗」更重要，呼籲民眾盡快預約接種。（編輯：方沛清）1110118