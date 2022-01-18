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發展署主動出擊 助缺工產業專案媒合人才

2022/1/18 15:34
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（中央社記者吳欣紜台北18日電）國內缺工頻傳，勞動部勞動力發展署訂定「產業缺工專案推動方案」，今天啟動為期1個月的服務，將展開專案求才布局，針對工業、住宿餐飲、太陽能產業等提供專案求才服務。

農曆年後產業人力需求大增，勞動部勞動力發展署去年底訂定「產業缺工專案推動方案」，規劃鎖定重點產業或產業聚落，展開為期1個月客製化的專案推動計畫，提供求才服務。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌告訴中央社記者，目前已提前展開專案求才服務布局，由發展署5個分署根據各地需求、選定重點產業或產業聚落，包括科學（技）園區、工業區、住宿及餐飲業、太陽能產業、半導體製造業、螺絲螺帽零件加工業、醫療用品製造業及體育用品製造業等，依據方案展開客製化的專案推動計畫。

陳世昌舉例，有分署提出住宿及餐飲業，屆時會先鎖定缺工廠商，並了解廠商提供的職缺薪資，再針對廠商提供職缺特性量身打造徵才服務，像是媒合求職者或結訓學員、辦理徵才活動及運用就業促進工具等措施。

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陳世昌也強調，如果廠商只提供新台幣2萬5000元等基本薪資的職缺，就不會提供產業缺工專案推動服務，會請廠商走一般的求才服務。

陳世昌也提到，在媒合過程中，往往會因勞動條件不符期待而不能媒合成功，若求才雇主能提供優化勞動薪資條件，以吸引求職者投入及將有助於雇主更快補實人力，而有求才需求的事業單位，可依照各地重點產業及各分署聯絡資訊，直接洽各分署辦理。（編輯：陳政偉）1110118

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