新北抽檢春節食品7件不合格 2件重金屬鎘超標

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新北市衛生局副局長許朝程18日召開記者會表示，針對春節應景食品抽驗，共抽驗183件，其中有7件食品的添加物抽驗不合格。中央社記者王鴻國攝 111年1月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市衛生局今天公布春節應景食品抽驗結果，共抽驗183件，7件不合格，共有重金屬鎘及防腐劑等檢驗項目超標，已命下架回收並依法開罰或移請產品所轄縣市衛生局追辦。

衛生局副局長許朝程今天召開記者會表示，針對春節應景食品抽驗，共抽驗183件，其中有7件食品的添加物抽驗不合格。

他表示，其中包含2件「巴西蘑菇」及1件「竹笙」檢出重金屬鎘超標；1件「豬肉絲」檢出防腐劑己二烯酸超標、1件「酸菜心」檢出二氧化硫超標、1件「筍茸」檢出防腐劑苯甲酸及漂白劑超標、1件「高麗菜乾」檢出防腐劑苯甲酸超標。

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許朝程表示，重金屬鎘為食品中可能含有微量金屬污染物，可能導致腎病變、骨質疏鬆等；苯甲酸及已二烯酸食用過量，會造成腸胃不適等症狀；二氧化硫過量除會造成腸胃不適外，更會引起氣喘病患者產生哮喘與呼吸困難等不同程度過敏反應。

許朝程表示，已命抽驗不合格商品下架回收並依食品安全衛生管理法開罰或移請所轄衛生局追辦。為讓民眾可以自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫，即日起於各區衛生所贈送簡易試劑，送完為止。（編輯：李錫璋）1110118