學測21日登場 考生注意題型、答題卷變革

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（中央社記者許秩維台北19日電）111學年度學科能力測驗將於1月21日至23日登場，以往學測考2天、5考科6節次，今年調整為考3天、6考科7節次，並新增混合題型，採卷卡合一的新式答題卷。

大學入學考試中心資料顯示，111學年度學科能力測驗共11萬6465人報考，第1天考數A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數B、社會；國綜、國寫考90分鐘，英文、數A、數B考100分鐘，社會、自然考110分鐘。

考生可從國文、英文、數學A、數學B、社會、自然等6考科中自由選考，其中國文科包含國語文綜合能力測驗（國綜）與國語文寫作能力測驗（國寫），採分節施測。

大考中心表示，今年選考國文、英文的考生最多，比率都超過9成9，選考比率最低的是自然（6成2）；而考生平均選考4.92科，選考4、5、6科的考生比率合計超過9成7。

題型方面，大考中心指出，除了原有題型外，111學測新增結合選擇題和非選擇題的混合題型，混合題型的非選題可能包含簡答、計算或說明等；以往學測採取分開的答案卡和答案卷，111學測則改採卷卡合一的A3新式答題卷，考生可同時作答選擇題和非選擇題。

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大考中心提醒，考生進考（分）區時，須出示大考中心發送的個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照、居留證等其中之一）；考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置；置於臨時置物區的手機應完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

考生在預備鈴響就座後，應以目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名及座位標示單上的姓名、應試號碼及報考科目均正確無誤，在考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，也不得書寫、劃記、簽名、作答。（編輯：張芷瑄）1110119