用飲食滋養心靈 法鼓山推系列蔬食料理影片

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法鼓山護法總會19日起推出「布朗曲．好蔬福」系列影片，並在臉書舉辦「豐盛蔬食年菜，超簡單自己來」活動，鼓勵民眾用飲食滋養心靈。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年1月19日

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）鼓勵民眾用飲食滋養心靈，法鼓山護法總會今天起推出一系列教學影片，邀請10名老師教導民眾如何運用當令在地食材，做出一道道天然且無過多添加物的蔬食料理。

法鼓山今天發布新聞稿指出，新的一年來臨，為了鼓勵民眾用飲食滋養心靈、深化生活信念，法鼓山護法總會今天起推出「布朗曲．好蔬福」系列影片，並在臉書（Facebook）舉辦「豐盛蔬食年菜，超簡單自己來」活動。

法鼓山表示，系列影片中邀請了法鼓山寺院主廚群以及社大烹飪課等10名老師示範拿手私房菜，包含使用當令當季的在地食材、保留原形與原味「全食物」調理、講究天然無過多添加物烹調方式，或是融合花藝設計的視覺饗宴，透過創意巧思與完美搭配，打造出一道道兼具時尚與美味蔬食料理。

此外，料理達人還會示範如何將餐桌剩食再變身，加入新意轉為惜福料理，透過簡單豐盛的一餐，讓嶄新一年有餘有幸福。

法鼓山指出，民眾觀看影片後，能運用現有的食材，做出開胃清爽又健康的輕食料理，也可以到臉書留言互動，有機會獲得平安福袋。（編輯：陳仁華）1110119