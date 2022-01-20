學測下午2時開放看試場 須戴口罩量體溫

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（中央社記者陳至中台北20日電）111學年度學科能力測驗將於1月21日至23日登場，將有11.6萬名考生上陣，今天下午2時到4時開放查看試場，考生和家長都須量體溫、戴口罩，且只能在教室外查看座位安排。

學測配合108課綱推動，於111學年度起有許多變革，從以往的2天調整為3天，共有6考科、7節次，並新增混合題型，採卷卡合一的新式答題卷。

大考中心指出，各考分區（學校）將於今天下午2時到4時開放查看試場（教室）。雖然學測可以選考科目，但因全國所有考分區都有舉辦3天所有節次的考試，無論考生實際應考日程，都是於今天查看試場。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，考生和家長今天下午察看試場時，必須配合戴口罩、量體溫，如果有發燒情形（額溫達攝氏37.5度或耳溫達攝氏38度），就不能進入。

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另外，由於試場都已於考前完成消毒，今天下午只能在教室外查看座位安排。建議考生排練交通路線，並熟悉學校內的動線，避免考試當天迷路。

大考中心提醒，學測考試時不開放一般生親友陪考，只有身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考。考生務必將個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等其中之一）帶在身上。相關事項可參考大考中心網站。（編輯：張芷瑄）1110120