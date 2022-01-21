板橋江翠段青年社宅動工 擬113年完工提供130戶

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）新北市與中央合作興建的板橋江翠段青年社宅今天舉行開工動土典禮，預估民國113年底完工，將提供130戶，並規劃公共托老中心、身心障礙者日間照顧等設施，落實全齡安居社宅。

新北市長侯友宜、內政部次長花敬群今天上午共同主持新北市板橋區江翠段青年社會住宅新建工程開工動土典禮。花敬群致詞指出，中央後續在新北還要新建2萬到2萬5000戶社會住宅，總工程經費將投入超過新台幣1500億元。

侯友宜致詞表示，每一個青年社會住宅的開工動土，都需由中央與地方攜手合力推動，他期許社宅工程平安順利，也盼在社會住宅多元服務下，讓市民及到新北打拚的青年有更多租住選擇。

侯友宜會後接受接受媒體聯訪指出，板橋江翠段青年社會住宅的地點很好，鄰近捷運站，附近還有公園、學校，未來還將有公共托老、身心障礙日間照顧中心等。

他提到，在租金補貼部分，中央核定給新北2萬5000名申請人，相信能減輕青年朋友在新北的租房壓力。

媒體提問，台北、高雄都出現零星COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情，新北針對這方面是否加強管控。

對此，侯友宜說，一直都全面備戰，防疫從嚴落實執行，只要有個案出現，立刻擴大匡列、精準疫調，全力守住新北市，讓疫情穩定，不受到其他外縣市個案影響。

針對高雄禁止高中以下跨校、跨縣市活動，侯友宜表示，新北市的學校在寒假還沒放以前，已自主取消在寒假期間的戶外相關活動，課程原則上以線上教學為主，已採取所有必要防疫措施。（編輯：戴光育）1110121