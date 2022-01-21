中信公益彩券發行明年到期 財部今年第2季公告徵選

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（中央社記者吳佳蓉台北21日電）第4屆公益彩券發行期2023年底截止，財政部預計今年第2季公告下屆發行機構甄選規則，外傳目前取得經營權的中信銀，及台新、台北富邦及元大銀行都有意角逐，不過，被點名業者均表示不回應市場傳言。

從1999年至今，公益彩券發行已邁入第4屆，第1屆發行機構為台灣銀行，第2屆為台北富邦銀行，第3屆及第4屆均由中國信託銀行得標，委託台灣彩券公司發行，兩屆合計拿下長達17年的經營權。

隨第4屆公益彩券發行期將於2023年底結束，ET today今天報導，除中信銀外，台新、台北富邦及元大銀行也都有意爭取下屆經營權。

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遭點名業者均表示，不回應市場傳言。財政部則回應，目前才正在籌組「彩券發行機構甄選委員會」，尋找適當的外部專家學者，還在非常初期階段，「因此現在絕對不知道、也不能揣測將有哪些業者會來參與。」

財政部表示，預計第2季才會對外公告甄選條件，在甄選委員會都還沒組成的狀態下，下屆發行年期、回饋金比率等細節，目前也都還沒訂出。（編輯：潘羿菁）1110121