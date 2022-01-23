遠雄加值園區與宿舍列紅區 優先採檢清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦廠爆發群聚感染案，桃園市長鄭文燦今天上午前往開會，並視察檢疫情況，他表示，加值園區與宿舍都列為紅區，這2個區要優先完成採檢與清消。

鄭文燦上午結束防疫專案會議後，與相關單位前往遠雄自由貿易港區召開會議後接受媒體聯訪，他表示，目前清查結果是，加值園區共有30家廠商，外加遠雄管理單位、便利商店，一共是32個單位。

鄭文燦說，第1天採檢1005人，第2天採檢1722人有增加確診個案，不只是亞旭電腦的員工，其他廠商的員工也有確診，包含本國籍與外籍移工，中央流行疫情指揮中心下午會說明，因為疫情確診增加，因此加值園區全數30家廠商都停工清消，預估還有200多名包括其他相關員工，一樣是下午安排採檢。

另外有關宿舍部分，鄭文燦指出，亞旭的員工，主要是外籍移工有209人，第1次採檢確診者有56人是在宿舍區，因此宿舍也是紅區，宿舍共有3家仲介公司、5個廠商近700名外籍移工在宿舍居住，因為共同生活容易產生群聚感染現象。

鄭文燦強調，這2個區要優先完成採檢、清消。

鄭文燦表示，加值園區需停工清消加上至少3次以上採檢，確定無潛在病例才有復工可能，目前因為加值園區員工多，加上有新增確診個案風險較高，因此要採取高標準，復工需取得桃園市政府及指揮中心同意。另外，也要請園區廠商停工後進行清查，是否有派遣勞工、往來維護廠商等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦說，其他部分包括遠雄所管理的貨運站、物流區、倉儲區，遠雄公司說明約有4500人，還不包括貨運承攬業者、報關行、物流車隊的貨車司機等，市府會擴大採檢，第2層就以貨運站的4500人為主，第3層是往來報關行、貨車司機、承攬業者等都要採檢，這部分會設置一個常設採檢站進行後續作業。

鄭文燦指出，紅區部分是目前最需要全部清查完畢，社區足跡也必需要全數調查完畢，因此，社區足跡一旦疫調出爐就公布，包括移工去過的餐廳、商店、教會等；由於還有本國籍員工確診，這部分也會進行疫調、匡列足跡，以遠雄自貿港區的加值園區來說，整個加值園區將近2900人，市府會把整體視為紅區，該隔離的全部都要隔離。（編輯：方沛清）1110123