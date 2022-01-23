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西港刈香為主題 台南發表首款藝陣文化手遊

2022/1/23 17:13（1/23 19:00 更新）
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台南市政府文化局23日發表以藝陣文化「西港刈香」為主題開發的音樂手機遊戲「咚隆咚隆跳陣頭」，台南市長黃偉哲（右）並與學童們一起體驗試玩。中央社記者楊思瑞攝 111年1月23日
台南市政府文化局23日發表以藝陣文化「西港刈香」為主題開發的音樂手機遊戲「咚隆咚隆跳陣頭」，台南市長黃偉哲（右）並與學童們一起體驗試玩。中央社記者楊思瑞攝 111年1月23日
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府文化局今天發表以「西港刈香」藝陣文化為主題開發的音樂手機遊戲「咚隆咚隆跳陣頭」，融入白鶴陣、金獅陣及牛犁歌陣特色，盼讓更多人了解台南藝陣文化。

「咚隆咚隆跳陣頭」手機遊戲發表會下午在西港慶安宮舉行，現場安排傳統的牛犁歌陣演出，並設有攤位供民眾體驗，出席的台南市長黃偉哲還與國小學童一起試玩遊戲中的闖關活動。

黃偉哲致詞表示，保存傳統文化有許多方式，這次台南市透過手機遊戲呈現與重新詮釋，可以吸引喜歡手遊的民眾認識傳統宗教之美，未來市府會持續挹注資源，關注與發揚傳統文化活動，幫助台南宗教藝陣文化向前邁進。

台南市文化局長葉澤山表示，台南被譽為「眾神之都」，廟宇數量眾多，也發展出許多特色祭典節慶，西港刈香有「台灣第一香」美名，2009年被指定為國家重要民俗文化資產，參與遶境的自主性陣頭達30餘陣。

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葉澤山表示，「咚隆咚隆跳陣頭」是台灣第一個以藝陣為主題的手遊，此次透過在地視覺特效團隊「白鹿動畫」進行開發，以西港刈香特色藝陣白鶴陣、金獅陣及牛犁歌陣3款主題，設計動畫角色人物及多項遊戲關卡，玩家可以角色扮演方式選擇不同兵器開館，藉遊戲了解台南藝陣文化。

台南市文化局指出，遊戲體驗版目前已上架，正式版預計於春節連假期間上架，希望大家一起透過遊戲認識在地香科慶典，感受民眾自組陣頭的辛苦與樂趣。（編輯：謝雅竹）1110123

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