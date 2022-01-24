法鼓山除夕撞鐘改線上直播 不開放民眾現場參與

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）國內本土疫情變化，內政部要求宗教團體即起停止辦理繞境、遊行、搶頭香等活動。法鼓山今天表示，除夕撞鐘比照去年不開放民眾現場參與，1月31日晚間9時直播，全程採線上舉辦。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，內政部長徐國勇22日表示，宗教團體即日起停止辦理繞境、遊行、搶頭香等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動；此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

法鼓山每年農曆春節都會舉行除夕撞鐘祈福活動，讓全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，在除夕晚間為人間的平安自在揚起108響。法鼓山從2007年起，每年除夕夜舉行的撞鐘祈福儀式，就是以法華鐘聲108響，傳遞淨化煩惱、增長慈悲智慧的圓滿祝福。

法鼓山今年除夕撞鐘將於31日晚間登場，原規劃開放民眾現場參與，撞鐘時以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管。

法鼓山今天發布新聞稿指出，與社會大眾共同做好防疫，31日晚間9時開始直播撞108法華鐘響，將比照去年提升防疫準則，不開放民眾現場參與，全程採線上舉辦。

法鼓山表示，各分寺院新春期間實體法會也都取消，籲請大眾減少移動，遵守公眾場合防疫規範，線上參與祈福。（編輯：卞金峰）1110124