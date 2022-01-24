高中以下教職員接種疫苗情形 下學期每月查核1次

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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部近日發函，請各縣市教育局處鼓勵高中以下學校工作人員接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；為了解完整2劑疫苗施打情形，自下學期開始，每月查核1次。

教育部函文指出，根據高級中等以下學校及幼兒園防疫管理指引，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種規範於今年1月期間為宣導期，請各縣市政府教育局處積極鼓勵所屬學校人員接種疫苗。

教育部表示，自1月1日起，高級中等以下學校及幼兒園工作人員未接種COVID-19疫苗2劑且滿14天者，須每週1次自費抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗。

為瞭解高中以下學校工作人員接種2劑疫苗情形，教育部請各縣市教育局處責成專責人員查核，自110學年度第2學期（今年2月）開學起，每月查核1次；每月先查核10%未完整接種的學校，後續再抽查完整接種學校。

教育部指出，高中以下學校及幼兒園應自1月1日起，調查並填具「學校工作人員名冊及接種疫苗情形調查表」、「未完整接種2劑疫苗或接種未滿14日學校工作人員名冊及快篩情形記錄表」，並適時更新備查。（編輯：管中維）1110124