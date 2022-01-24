核二除役環評過初審 環委建議設蜂箱做輻射監測

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（中央社記者張雄風台北24日電）環保署今天審查核二廠除役環評案。環委建議台電公司考慮以蜜蜂做為監測輻射的指標生物，在核二廠中設置5座蜂箱；另外補充加強輻射監測等資料，本案建議補正後通過、將送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。開發單位台電公司表示，配合政府2025年非核家園政策，核能二廠2部機組運轉執照於去年12月及2023年3月屆滿後進行除役。

環評委員陳裕文建議台電在核二廠區養蜂做為指標生物，他說明，在車諾比事件後，輻射塵飄散，國外有用蜜蜂、蜂產品做為輻射監測的指標生物；蜜蜂的活動範圍約半徑1公里，若蜂產品（蜂蜜）是安全的，代表沒有輻射外洩疑慮。

另外針對保育類動物部分，環委提到，過去衝擊區內的1號監測相機曾拍到麝香貓，但去年監測該相機沒有開啟，才在報告中說沒有麝香貓出沒；評估台北樹蛙能否移地保育、或是設人工繁殖設施；籲請台電就生態保育聘專家指導，雖然台電有召開專家會議，但會中很多寶貴的意見都沒有好好考慮。

台電公司表示，雖然去年監測範圍與過去不同，但保育是以麝香貓存在為前題進行規畫；另外也承諾只要有輻射物質所在地，如乾式貯存等設施，台電就會持續監測。

至於養蜂做為指標生物的方案，出席今天環評會議的台電人員表示，由於過去公司沒有養蜂的經驗，環委建議會審慎考慮，將再討論研議。

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環委另外要求補充監測項目、核二廠除役後基地及相關設施及周圍應持續進行輻射監測；並補充具體廠區海岸設施管理規劃。會議結論建議補充修正通過、將送大會審查。

核二廠位於新北市萬里區，總占地面積約為220公頃，開發範圍指除役計畫範圍約60公頃。計畫除役活動期程25年，包含除役工作前置作業8年、主要除役工作12年、拆除無污染建築物及廠址最終輻射調查3年、土地復原2年。（編輯：陳清芳）1110124