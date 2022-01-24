天冷愛用卡式爐吃火鍋 瓦斯瓶罐應獨立回收

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（中央社記者張雄風台北24日電）環保署今天表示，諸如卡式瓦斯罐、定型液、防曬噴霧等，都是屬於高壓瓶罐，為公告應回收項目；過去曾發生瓦斯罐在垃圾車中爆炸傷人的事件，呼籲民眾應清楚標示後獨立回收。

天氣轉冷，民眾吃火鍋或燒烤的次數變多，使用卡式瓦斯爐更頻繁。行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，過去曾發生將卡式瓦斯罐混入垃圾一起丟進垃圾車造成爆炸傷人事件；請民眾確實做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」等4步驟，以保障第一線人員及民眾的安全。

環保署指出，罐裝瓦斯瓶內裝的是液態燃料，如果沒有全部將瓦斯去除，或是將高壓瓶罐當垃圾丟棄，有可能清潔隊員在回收過程中，因為瓶內遭到擠壓或者其他火源導致氣爆而傷人害己。

環保署說明，民眾家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等，都是高壓瓶罐的一種，這些也屬於環保署公告應回收容器，一定要做好回收分類。

環保署提醒，家中有零星高壓瓶罐要回收，請確實使用完畢再排出，若裡頭仍有少許的易燃氣體或有機溶劑，千萬不可以拿尖銳物自行戳洞，以免危險，並且找空曠處將內容物排空。

回收時，建議將空容器獨立打包，並加註「內有高壓瓶」等提醒警語，再交由清潔隊資源回收車回收；不得與垃圾一起丟入垃圾壓縮車，以避免經過機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸。

此外，如果是營業用店家瓶罐太多或未售罄但已過期，則可通知販售廠商來回收，並請專業廠商處理。（編輯：張雅淨）1110124