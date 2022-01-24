台中銀南崁分行全員PCR陰性 25日恢復營業

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（中央社記者吳佳蓉台北24日電）台中銀行南崁分行行員同住家人確診，今天暫停營業1天，全面清潔消毒，並確認全體行員PCR檢測結果均為陰性，預計明天重新恢復營業。

本土疫情持續擴大，台中銀行南崁分行行員同住家屬23日接獲衛生主管機關通知COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，為保障客戶及員工健康安全，南崁分行今天預防性停業1天並啟動備援計畫。

台中銀行今天透過新聞稿表示，南崁分行全體員工經居家檢疫、PCR核酸檢測後，結果全數陰性，今天停業期間也順利完成周遭環境清消，保障日後洽公民眾健康無虞。為便利客戶洽辦業務，南崁分行將於明天（25日）恢復正常營業。

台中銀行表示，將持續要求全台分行落實實聯制、量測體溫及定時酒精消毒，並加強推廣非接觸式金融服務，協助客戶透過視訊、電話及預填單方式完成存提款、轉帳、匯款等金融業務，降低客戶至營業廳辦理相關金融業務的等待時間。

台中銀行指出，後續也將持續向員工宣導防疫及自我保護觀念，期盼疫情能趨於穩定，儘早恢復正常生活。（編輯：林興盟）1110124