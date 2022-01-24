更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台中銀南崁分行全員PCR陰性 25日恢復營業

2022/1/24 21:34（1/24 21:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）台中銀行南崁分行行員同住家人確診，今天暫停營業1天，全面清潔消毒，並確認全體行員PCR檢測結果均為陰性，預計明天重新恢復營業。

本土疫情持續擴大，台中銀行南崁分行行員同住家屬23日接獲衛生主管機關通知COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，為保障客戶及員工健康安全，南崁分行今天預防性停業1天並啟動備援計畫。

台中銀行今天透過新聞稿表示，南崁分行全體員工經居家檢疫、PCR核酸檢測後，結果全數陰性，今天停業期間也順利完成周遭環境清消，保障日後洽公民眾健康無虞。為便利客戶洽辦業務，南崁分行將於明天（25日）恢復正常營業。

台中銀行表示，將持續要求全台分行落實實聯制、量測體溫及定時酒精消毒，並加強推廣非接觸式金融服務，協助客戶透過視訊、電話及預填單方式完成存提款、轉帳、匯款等金融業務，降低客戶至營業廳辦理相關金融業務的等待時間。

台中銀行指出，後續也將持續向員工宣導防疫及自我保護觀念，期盼疫情能趨於穩定，儘早恢復正常生活。（編輯：林興盟）1110124

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族