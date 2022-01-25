莫德納抵台時間、最新疫情發展 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）原訂24日到貨莫德納疫苗，受美國5G訊號影響航班延遲，據蘋果新聞網報導，這批150萬至155萬劑莫德納疫苗將在今天抵台，指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明疫情。

原訂昨天有一批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗抵台，到貨數量將決定1922疫苗預約平台第21期提供第3劑莫德納疫苗預約數，陳時中昨天下午表示，近期美國航班受到5G訊號干擾，班次不穩定，疫苗這1、2天會來。

國內COVID-19疫情延燒，國內昨天新增15例本土個案，確診病例明顯減少，但陳時中提醒不可掉以輕心，圍堵遠雄自貿園區疫情，昨天已安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，最新確診人數將是今天下午記者會焦點之一。

目前要關注的重點有4案，除桃園遠雄自貿園區外，還有宜蘭礁溪長榮酒店案、台北圓山飯店廚師案，與規模較大高雄港區案，涉及廠商多、複雜度高，更要積極控制，是重中之重。

疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打，最新本土COVID-19疫情狀況，以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：郭諭儒）1110125