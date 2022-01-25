青年團隊製作線上解謎遊戲 傳遞愛護海洋觀念

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為傳遞愛護海洋的正確觀念，Cappop青年團隊將海洋相關知識製成線上解謎遊戲，也親自前往海邊淨灘。（青年署提供）中央社記者許秩維傳真 111年1月25日

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（中央社記者許秩維台北25日電）為傳遞愛護海洋的正確觀念，Cappop青年團隊將海洋相關知識製成線上解謎遊戲，並透過線上、線下倡議淨灘，未來也規劃設「淨灘工具箱」，讓旅客自發性參與淨灘。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為培訓青年進行國際組織數位聯結及實踐台灣在地行動，因此推動「Young飛全球行動計畫」，Cappop團隊透過線上及線下倡議淨灘，將愛護海洋的正確觀念傳遞給更多人知道，獲選110年「Young飛全球行動計畫」績優團隊。

Cappop團隊表示，希望透過意識喚醒、實際參與、行為改變等3步驟，讓大眾正視回收議題及海洋保育的相關聯性；團隊運用Gather Town線上平台，將海洋相關知識製成線上解謎遊戲，提供青年體驗及交流的空間。

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另外，Cappop團隊舉辦「Gather Town線上淨灘」活動，邀請「海湧工作室」分享淨灘注意事項，更串聯線上及線下行動，於平台上分享淨灘過程影像紀錄，一齊為環境盡一份心力。

為了進一步推廣淨灘理念，Cappop團隊規劃今年於海域周邊設置免費租用的「淨灘工具箱」，讓遊憩的旅客能自發性參與淨灘行動，未來希望能植入智能系統，追蹤使用成效及淨灘數據，為台灣打造永續便利的淨灘環境。（編輯：管中維）1110125