高鐵二二八連假加開117班次列車 1/28開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）台灣高鐵公司今天宣布，二二八連假加開117班次列車，1月28日凌晨0時起開放訂購車票。

台灣高鐵發布新聞稿，今年二二八和平紀念日共有3天連假，屆時在高雄舉辦的「台灣燈會」也將進入最後高潮，為服務旅客返鄉、賞燈及出遊需求，自2月25日至3月1日，規劃「和平紀念日疏運」，加開117班次列車，包括南下53班、北上64班，總計5天提供844班次列車，1月28日凌晨0時起開放購票。

旅客可透過「T Express行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購疏運期間所需的車票。

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台灣高鐵說，和平紀念日疏運期間維持大學生優惠及早鳥優惠，同時適用標準車廂對號座卡友優惠及商務車廂限量升等專案，但TGo會員月月Go有禮、20人以上團體及校外教學等專案暫不適用。

台灣高鐵提醒旅客，高鐵車廂內目前禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，商務車廂也暫停供應熱飲，改提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水敬請旅客將餐點攜帶下車後再食用。各車站內付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：郭諭儒）1110126