吳德榮：28日南海低壓北移 降雨由南向北擴展

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象專家吳德榮今天說，明天南海低壓水氣逐漸北移，降雨由南向北擴展；29日起降溫，小年夜晚間至除夕清晨低溫下探攝氏10度；過年期間大致上受鋒面影響，北部、東部偏濕涼。

中央氣象局發布濃霧特報，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨桃園、高雄及屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗，白天溫暖舒適、早晚涼；西半部易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，明天南海低壓的水氣逐漸北移，上午起降雨由南部緩慢向北擴展，下午到中部，擴及北部已接近午夜，各地未降雨前仍偏暖、易有霧；29日鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼、微冷。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，小年夜（30日）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，降雨範圍則漸縮小，晚間僅迎風面有局部零星降雨，小年夜晚間至除夕（31日）清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

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吳德榮說，除夕至初一（2月1日）白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星雨；除夕白天有陽光不覺冷，但強輻射冷卻加成，夜間氣溫仍很低；初一白天回暖，初一晚至初二（2月2日）另一波鋒面接近，大台北、東半部降雨機會略提高，其他仍為晴時多雲。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，初三（2月3日）鋒面南下，中部以北轉有雨、氣溫下降；初四、五（2月4、5日）北、東部仍有雨，天氣濕冷。不過，模式因理論限制，愈到末期不確定性愈大，應隨時觀察最新的調整。（編輯：管中維）1110127