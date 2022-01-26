櫻花預報系統首度上線 春節起日月潭賞八重櫻

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）農試所與氣象局今年首度公開台灣櫻花花期預報系統，今天最新資訊顯示，九族文化村八重櫻預估1月31日開花5%，2月10日開花50%，預計2月16日賞花期開始，直到2月23日。

行政院農業委員會農業試驗所、交通部中央氣象局經4年合作，今年首度公開櫻花預報系統，預測日月潭2月中、下旬八重櫻將盛開，農試所今天透過新聞稿表示，107年起與氣象局推展客製化資訊應用，過去4年專注研發櫻花花期預報技術，由農試所建立櫻花開花生長模式，氣象局提供特定地點未來45天預測資料。

氣象局今年將日月潭、阿里山櫻花花期預報建置在「農業氣象觀測網監測系統」，1月中旬開始提供日月潭最大賞櫻區九族文化村的八重櫻，及阿里山國家森林遊樂區的染井吉野櫻開花日期預報，2月16日到2月23日為日月潭八重櫻建議賞花期。

農試所表示，八重櫻需冷性較染井吉野櫻低，花芽打破休眠條件為自1月起需連續3天最低溫低於攝氏12度，且其中1天最低溫低於10度，之後連續3天最高溫達17度以上；花期預測方式以農試所建立的開花模式，加上氣象局氣溫預測資料，預測出今年花期。

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九族文化村企劃部經理黃瑞奇透露，雖然今年花況預測較往年提早7天到9天，但若就觀測20多年經驗來看，今年櫻花盛開期落點算符合平均值，所以今年九族櫻花祭包括夜櫻開放等活動預計從2月6日到3月6日。

黃瑞奇說，園區擁有5000多棵櫻花，除占最多的八重櫻，還有台灣山櫻花、枝垂櫻，數量僅數百棵，花期較早，目前已繽紛綻放，另有少量吉野櫻、新品種台灣雪櫻，花期接近八重櫻，粉紅色富士櫻花期又比八重櫻晚約2週，推算現在到3月初都有不同櫻花可賞，而八重櫻、富士櫻花況高峰則如預測落在2月中下旬。（編輯：謝雅竹）1110126