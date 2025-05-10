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1個月內訂票3次未付款停權1個月 台鐵放寬到6次

2025/5/10 12:57（5/10 13:03 更新）
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圖為台北車站列車進站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）國營台灣鐵路股份有限公司今天發布新聞稿表示，為減少影響非惡意違規旅客與兼顧短途旅運需求，4月14日起放寬規定，從1個月內累積3次訂票未付款就停權1個月，放寬為6次。

台鐵希望減少無效訂單、確保座位資源有效利用，兼顧旅客彈性與公平性。至於停權1個月規定是否考慮放寬，台鐵說，未來再觀察。

台鐵表示，部分外籍旅客或訂票需求較高旅客，由於不熟悉規定或臨時行程變動，無法如期完成付款，導致停權，考量新式城際列車投入營運，運能大幅提升，現行訂票日期已延長28天以上，部分旅客因未注意而累積未付款紀錄，非故意違規。

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據台鐵提供數據，近5年逾期未取票比率由30.9%降到9.2%，逾期未付款訂單集中在乘車日前3日內，週五到週日占比最高，顯示短途旅客，特別是平日通勤旅客較少逾期未取票。

台鐵表示，現行停權措施如果無彈性調整，可能造成短途通勤旅客不便，影響台鐵收入。（編輯：李明宗）1140510

#台鐵
#國營台灣鐵路股份有限公司
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