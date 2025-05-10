高雄男涉酒駕碰撞3機車 釀1死1重傷送醫

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（中央社記者張已亷高雄10日電）鄭姓男子今天凌晨涉酒後開車行經高雄市三民區路口，涉與對向車道3台機車碰撞，造成李姓機車騎士死亡、顏姓乘客重傷送醫搶救，其餘人員輕傷無大礙，鄭男警詢後送辦。

高雄市政府警察局三民第一分局員警表示，鄭男（36歲）涉嫌酒後開車上路，今天零時許沿同盟三路由南往北直行，行經一處無號誌路口時，涉與對向車道的3台機車發生碰撞。

警方指出，事故造成李姓男子（19歲）當場死亡，顏姓女子（19歲）腦部等處受創、送醫搶救中，其餘2名機車騎士及1名乘客為手腳輕微擦傷未就醫。

警方表示，鄭男經檢測，酒測值為0.66mg/L（毫克/公升），已超過標準。鄭男指稱，他是因一時恍神釀禍。另2名輕傷的機車騎士沒有酒駕，死者李男待抽血檢驗。

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警方指出，初步研判疑為酒駕釀禍，確切肇事原因仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。

鄭男警詢後，警方依公共危險、過失致死等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，鄭男另涉違反道路交通管理處罰條例第35條第1項1款規定（酒精濃度超過規定標準），可處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，警方已製單舉發。（編輯：戴光育）1140510