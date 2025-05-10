紐時：川普政府擬推行政命令 加速建設核電廠

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）「紐約時報」報導，根據草案內容，美國總統川普政府正在考慮幾項目的在加速建設核能發電廠的行政命令，以助滿足不斷升高的用電需求。

草案指出，美國在擴展核能方面已落後中國，並要求「全面修訂」聯邦安全法規，以便更易於建立新的核電廠。草案設想讓國防部在訂購反應爐並將其設置於軍事基地方面擔任主導角色。

草案同時也訂下目標，要在2050年前將全國核電機組的總裝置容量從目前近100GW（Gigawatt，百萬瓩）提高至400GW。1GW的電力足以供應近100萬個家戶使用。

其中一份名為「開啟核能復興時代」（Ushering In a Nuclear Renaissance）的草案命令寫道：「美國新核反應爐設計發展已沒落，自2017年以來，世界各地設置的核反應爐有87%是根據俄羅斯或中國的設計。」

這項命令寫道：「這種趨勢不能繼續下去。需要採取迅速且果斷的行動來立即啟動美國核能復興。」

這4份草案均標記為「決策前文件」和「審議中」，是目前數份有關核能政策的潛在行政命令的一部分。根據一名熟悉討論內容但未獲授權公開發言的消息人士說法，目前尚不清楚最終是否會採納或發布哪些命令。

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川普上任初期便宣布「國家能源緊急狀態」，稱美國現有電力供應無法滿足與日俱增的需求，特別是運作人工智慧（AI）系統的資料中心。

儘管川普政府多數舉措仍聚焦於促進煤炭、石油及天然氣等化石燃料，但政府官員也同樣支持核能。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140510