預算遭刪WHA團員少1/3 陳建仁：助世界力道減少

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）世界衛生大會（WHA）將登場，但今年受預算影響，台灣世衛團人數比過去少1/3。前副總統陳建仁今天說，因立法院刪減預算致世衛團人數變少，讓台灣幫助世界力道減少，「相當可惜」。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，但台灣至今仍未收到邀請函。衛生福利部長邱泰源昨天說，今年受預算影響，世衛行動團人數比過去少1/3、約10名專家，仍將按原計畫於16日晚間出發，以「半抗議、半呼籲」盼爭取台灣完整參與WHA。

陳建仁今天上午出席「精準營養與肺癌治療」新書發表會，並在會前接受媒體聯訪。被問及世衛團因預算遭刪少了約10個專家名額是否有影響時，他說，台灣在全球公共衛生上確實有很好的表現，「而且台灣可以幫忙，也正在幫忙」。

陳建仁直言，這次因為立法院刪減預算，導致有10名專家沒辦法到日內瓦參加WHA周邊會議，「我覺得相當可惜」，讓台灣幫助世界的力道減少。

他強調，希望未來有更多人可以參加WHA，讓世界見證台灣在全球衛生裡面所能夠做的貢獻，「我相信這也是台灣一個慈悲善良的心，願意幫助全世界的一個典範」。

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至於國民黨立委陳菁徽日前在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢中，建議世衛行動團應邀請肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興一同前往日內瓦。

對於自己被點名，出席今天同場活動的陳晉興說，如果國家需要當然是非常的樂意，自費沒有問題，只要邱泰源徵召「我一定全力配合」。（編輯：李亨山）1140510