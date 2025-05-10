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高雄蓮池潭「天空之城」樹景獲保留 木棧道工程取消

2025/5/10 12:31（5/10 13:31 更新）
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森林城市協會原規劃10日上午在「天空之城」樹景前發起護樹活動，盼能保留，卻因大雨取消，但仍有部分民眾帶著手舉牌到現場表達意見，為奇景請命。（森林城市協會提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月10日
森林城市協會原規劃10日上午在「天空之城」樹景前發起護樹活動，盼能保留，卻因大雨取消，但仍有部分民眾帶著手舉牌到現場表達意見，為奇景請命。（森林城市協會提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月10日
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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄蓮池潭春秋閣北側一株榕樹因樹根盤據護岸，網友形容如動畫「天空之城」場景；高市觀光局原規劃新設步道，樹景將被遮掩；經民團爭取最後決定不施工，樹景維持原狀。

為提升蓮池潭環潭步道與人行交通安全，觀光局爭取經費推動「蓮池潭風景區環境營造工程」，原訂於12日啟動木棧道進行拓寬整建工程，雖榕樹原地保留，因施工工法樹根奇景將被遮掩。

施工消息一出，森林城市協會與數位民意代表為樹景請命，希望能保留奇景。

觀光局今天透過文字訊息說明，先前已邀專家學者勘查，也聽取地方意見；因地方及民間團體表達保留「天空之城樹」樹根景觀期望，昨天再次召開地方說明會，會議中各方代表討論熱烈，最後因各方無法達成共識，目前也無可行的更佳建議方案，觀光局決議尊重地方意見，取消拓寬行人動線，維持現狀。

森林城市協會理事長莊傑任表示，蓮池潭的新興景點「天空之城樹」經日本女學生發文後數百萬人點閱爆紅，沒想到才紅幾個月，就因觀光局人行道擴寬與湖岸邊坡工程要蓋住樹根景觀。

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觀光局9日再次召開地方說明會，邀集議員、里長、廟宇代表和民團等溝通。觀光局於現場實際量測蓮潭道路路寬，並對照施工圖說，說明目前工程規劃評估方案。觀光局表示，蓮潭路路寬最狹窄處僅5.2米、行人木棧道1.5米，現況確實經常發生汽機車、腳踏車與行人車爭道狀況。

觀光局強調，歷經多次與地方溝通，囿於現況道路寬度不足、最狹窄處僅5.2米；並考量行人安全、不傷害路樹，原規劃採屏科大學者建議新設步道往水域面拓寬，並以非接觸式阻隔「填土培厚」工法拓寬整建。（編輯：龍柏安）1140510

#日本
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#莊傑任
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