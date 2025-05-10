新北議長盃龍舟賽31日登場 108隊競技

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）第15屆新北市議長盃龍舟錦標賽將於31日登場，議長蔣根煌與市長侯友宜今天在微風運河廣場舉行祭江點睛儀式，祈求賽事順利圓滿。蔣根煌盼108支隊伍都能挑戰自己，划出好成績。

新北議長盃龍舟賽的祭江點睛儀式，今天未受鋒面下雨影響，仍照常在成盧橋下舉行。由議長蔣根煌及市長侯友宜擔任主祭官祭江，祈求賽事順利圓滿。

市議會新聞稿表示，兩人隨後與國民黨籍副議長陳鴻源，及多名國民黨、民進黨、無黨聯盟議員，共同為龍舟開光點睛。

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新聞稿表示，蔣根煌說，龍舟如同國家社會，盼國人齊心協力划向更團結、多元與繁榮的未來。今年有108支隊伍、2300多名世界各國的好手報名參賽，希望大家都能挑戰自己，划出好成績。

侯友宜表示，龍舟賽除是傳統文化，也是重要的體育競賽，除祈求龍舟賽順利，國泰民安、風調雨順。他也盼即將展開的2025雙北世壯運各項賽事能順利進行。（編輯：李亨山）1140510