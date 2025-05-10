福爾摩沙協會攜企業帶偏鄉學童出海 盼深化海洋教育

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮縣福爾摩沙協會與民間企業合作，今天上午帶著花蓮偏鄉學校70多名學生、家長出海賞鯨，觀測到100多隻飛旋海豚，盼透過活動深化海洋教育，培養未來守護海洋的重要力量。

來自花蓮中南區的春日國小、觀音國小、太巴塱國小、光復國小及大進國小，位於花東縱谷沿線，平時較少有機會接觸大海，花蓮縣福爾摩沙協會一早安排遊覽車沿途接駁，歷經3小時車程抵達花蓮港參與活動。

花蓮縣福爾摩沙協會指出，出海前先參觀抹香鯨展覽，透過展覽圖片與海中錄音資料，了解花蓮外海的鯨豚分布、生態特色及公民科學紀錄工作。

多羅滿賞鯨業者安排讓學生與海上觀測人員一同出海，由花蓮縣福爾摩沙協會導覽，教導學生辨識鯨豚、解說友善賞鯨行為準則，同時進行定位紀錄與行為觀察，搭配現場解說，深化海洋教育效果。

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多羅滿賞鯨業者指出，今天海況穩定，師生於海上觀測到100多隻的飛旋海豚，孩子們首次目睹野生鯨豚躍出水面的畫面，透過實際體驗，期盼讓孩子與海洋產生連結與責任感，未來可能成為守護海洋的重要力量。

花蓮縣福爾摩沙協會表示，這次公益航班受到民間業者、善心人士贊助，讓偏鄉地區學童有機會親近海洋、了解鯨豚生態，未來將繼續與各界合作，擴大公益航班規模，讓更多孩子看見大海。（編輯：龍柏安）1140510