澎湖表揚模範母親 七美麻將賽戰況激烈

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（中央社澎湖縣10日電）明天是母親節，澎湖各界舉辦模範母親表揚活動，其中七美鄉公所還搭配「方城之戰」，讓辛苦媽媽們藉著東南西北風歡樂一下，淘汰賽戰況激烈，為母親節留下美好回憶。

澎湖縣政府今天在福朋喜來登酒店舉辦模範母親表揚大會，縣長陳光復與議長陳毓仁分別表場林陳春蔭等21位模範母親，感謝她們長年在家庭、社會及職場上扮演重要角色，展現女性堅韌與愛心的典範。

澎湖1市5鄉也都陸續舉辦表揚模範母親活動，其中七美公所安排母親節趣味麻將競賽，島上的模範母親與媽媽們分成8桌進行賽事，從早上一直進行到下午，戰況激烈，由32人一直淘汰至16人，再戰到最後4人晉級決賽，冠軍還獲得鄉長呂啟俊特別設計的「方城之戰」獎狀與獎金。

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陳光復表示，每一位母親的愛都是無價的，今天表揚的不只是個人，更是所有母親們共同的辛勞與偉大，特別向默默奉獻的母親們致上最深敬意與感謝，並鼓勵更多人學習模範母親精神，將愛與關懷傳遞給每一個角落。

澎湖縣政府表示，今年獲選的21位模範母親，最年長是馬公市92歲林陳春蔭，年紀最輕的是湖西鄉64歲的謝麗霞；其中由內政部警政署遴選出的局級模範母親歐百合，兒子和孫子女等4人都在警界服務，最為特別。（編輯：吳素柔）1140510