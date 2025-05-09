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清查軍公教持陸證件 邱垂正：查獲2人持身分證

2025/5/9 18:12
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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會主委邱垂正在一場媒體專訪表示，政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件情況，查獲2人持有中國大陸身分證、75人領有居住證，正協助進行註銷在陸身分等程序。

邱垂正於9日刊載媒體專訪指出，政府專案清查軍公教人員持領中國大陸證件狀況，第一波清查在4月底完成，以核心軍公教人員為主，清查總統府、5院與其他共52個行政機關、209所各級公立學校與國防部所屬單位等。

邱垂正指出，第一波清查應簽具結書人數共計37萬3821人，完成具結共計37萬1203人，具結比率約99.3%；查獲2人持有中國大陸身分證、75人領有居住證，目前正專案協助進行註銷在陸身分等程序。

邱垂正強調，兩岸條例規定，不能持有中國大陸身分證、護照與定居證，倘若持有這些證件，將會取消台灣身分，不再是台灣公民，也就無法擔任軍公教工作；雙重身分有忠誠義務衝突問題，這也是從核心軍公教人員展開專案清查原因。

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邱垂正提到中共對於離島持續加大統戰分化。他說，中國大陸福建省於2023年9月起被列為兩岸融合發展示範區，特別以金門、馬祖做為促統促融指標，中共不斷地推出「同城化」措施，混淆民眾身分、混淆國家認同。

邱垂正提醒，「福馬同城通卡」、「廈金同城卡」等發行為中國大陸融合發展策略，不希望地方政府動用公權力配合發放，另也有透過觀光署提醒旅行社，不能提供代辦協助，金馬與對岸交流應盡量地去統戰化、去政治化。（編輯：陳鎧妤）110509

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