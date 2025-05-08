走訪連江縣 邱垂正：兩岸交流問題可反映給中央

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會主委邱垂正今天率團會晤連江縣長王忠銘。邱垂正表示，兩岸事務為中央職權，地方若有任何兩岸交流問題，可反映給中央，政府將會盡最大努力協助。

大陸委員會（陸委會）8日晚透過新聞稿表示，邱垂正率團走訪連江縣，說明兩岸政策外，也與縣府在「小三通」客運、觀光旅遊、福馬（中國大陸福州與馬祖）交流、赴陸交流、陸配等兩岸事務、議題上交換意見。

邱垂正表示，政府關心離島建設及地方發展，希望透過「小三通」政策及相關配套作為，推動兩岸健康有序交流，共同促進馬祖整體建設與發展。兩岸事務屬中央職權，縣府若有任何兩岸交流問題，可向中央反映，政府會盡最大努力協助。

對於連江縣府提出「小三通」客運加開船班、規劃旅遊優惠方案等建議，陸委會將與航港局等主管機關協處。邱垂正說，陸委會設有業務聯繫多元窗口，可即時提供諮詢協助，期望中央、地方協力合作，共同促進在地產業及經濟發展。

透過 Google News 追蹤中央社

邱垂正強調，政府支持合於規範、秉持對等尊嚴、不預設政治前提的兩岸交流，提醒縣府涉及公權力事項，應依照兩岸條例等相關規定完備程序，也要留意中共可能的政治操作。

中共對離島加大促融、促統等作為，陸委會將協助縣府在兩岸交流過程去統戰化、去風險化，推動「國安統戰威脅17項因應策略」，防範中共對台統戰、滲透與分化，確保馬祖鄉親民生福祉，維護國家安全與台灣整體利益。（編輯：陳鎧妤）1140508