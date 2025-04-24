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邱垂正：中共對台統戰 陸委會將助金門有效應對

2025/4/24 22:00（4/24 22:06 更新）
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陸委會主委邱垂正（左）24日率團會晤金門縣長陳福海（右），雙方交流對於兩岸事務看法。（陸委會提供）中央社記者李雅雯傳真 114年4月24日
陸委會主委邱垂正（左）24日率團會晤金門縣長陳福海（右），雙方交流對於兩岸事務看法。（陸委會提供）中央社記者李雅雯傳真 114年4月24日
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（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會主委邱垂正今天表示，中共持續對台加大促融、統戰、灰色地帶滲透，將協助金門縣政府採取有效措施應對統戰分化與政治操作。

大陸委員會（陸委會）24日透過新聞稿表示，邱垂正今天率團在金門縣會晤金門縣長陳福海，在會晤過程中說明政府兩岸政策與交流規範，也聽取縣府對於兩岸交流事務的建議。

邱垂正表示，金門縣是兩岸交流最前線，政府將持續透過優化「小三通」政策，讓更多遊客體驗金門縣的風土民情，推動地方產業發展，協助縣府處理兩岸交流衍生相關問題，期待在推動兩岸交流與離島建設的同時，強化安全管理。

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邱垂正指出，陸委會將與金門縣政府積極合作，落實總統賴清德指示「面對5大國安統戰威脅及17項因應策略」，協助金門縣政府採取有效措施應對中國大陸統戰分化與政治操作，確保鄉親的安全與福祉。

邱垂正強調，政府關心金門縣的建設與發展，將協同相關機關協助金門縣推動兩岸事務，共同促進在地經濟繁榮發展，也期望中央與地方有充分溝通，共同維護台灣最大利益。（編輯：邱國強）1140524

邱垂正
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