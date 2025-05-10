印巴衝突升溫 中國促克制

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（中央社台北10日電）印度和巴基斯坦之間的緊張局勢持續升級，中國政府今天稱對事態升級深感擔憂，強烈呼籲印巴保持冷靜克制，回到以和平方式政治解決軌道，避免採取使緊張局勢進一步升級的行動。

中國外交部官網今天公布，外交部發言人針對印巴局勢升級答記者問時，作上述表示。

中國外交部發言人指出，中方密切關注當前印巴局勢，對事態升級深感擔憂，「我們強烈呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，回到以和平方式政治解決軌道，避免採取使緊張局勢進一步升級的行動」，中方願繼續為此發揮建設性作用。

印度和巴基斯坦為克什米爾（Kashmir）主權問題陷入長期爭端，印度5月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突，巴基斯坦矢言報復。

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外電報導，七大工業國集團（G7）國家與歐洲聯盟（EU）的外交首長今天在加拿大發布的聲明中「強烈譴責」4月22日在印控克什米爾（Indian Kashmir）地區對觀光客發動的致命攻擊，並「敦促印度與巴基斯坦雙方展現最大限度的克制」。

G7在聲明中說，「我們呼籲立即緩和緊急情勢，並鼓勵兩國展開直接對話，往達成和平的結果邁進」。（編輯：周慧盈/邱國強）1140510