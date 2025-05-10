台北羽球公開賽 王子維不敵駱建佑止步4強

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（中央社記者黎建忠台北10日電）BWF台北羽球公開賽今天進行各組4強，台灣男單好手王子維對上前世錦賽金牌、新加坡名將駱建佑，首局先盛後衰最終以18比21、9比21落敗，無緣決賽門票。

世界排名第26名的王子維，賽前對世界排名第11、2021年世錦賽金牌駱建佑，已是對戰3連勝。今天開賽首局同樣表現強勢，先以11比4領先進入技術暫停。

只不過到了比賽後段戰況丕變，王子維以16比10領先時，被駱建佑連得6分追平比數，最後幾波關鍵來回，王子維都以失誤收場，最終就以18比21丟掉首局。

駱建佑第2局完全進入狀況，掌握全場節奏，在8比7領先時靠一波10比1的攻勢奠定勝基，如願直落2拿下勝利。

王子維賽後接受媒體訪問時表示，首局2次大幅領先都沒能守住，尤其在16比10時，「自己幾次網前球處理的很不好，推挑都不夠到位，被對手抓到機會反擊，分數才會丟得這麼快。」

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他指出，第2局對手刻意提速，尤其在平抽擋這一個部分打得很好，「讓我的回擊球都沒有威脅性，只能被對手帶著走。」

相隔多年再來台參賽的駱建佑表示，現在台北公開賽的氛圍很棒，跟之前很不一樣，「而且我這麼多年沒來了，但今年還是有很多球迷幫我加油，這點讓我感到很驚訝。」（編輯：李亨山）1140510