古林睿煬11日母親節先發 再戰樂天金鷲拚第2勝

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬明天母親節回主場ES CON FIELD HOKKAIDO先發，繼4月23日日職生涯初登板後，再戰東北樂天金鷲隊，力拚生涯第2勝。

24歲的古林睿煬5月1日先發出賽對福岡軟銀鷹隊，用103球投7局，被敲出5支安打，投1次保送，飆出10次三振，失掉2分演出優質先發，單場最快球速155公里，奪下日職生涯首勝。

古林睿煬拿到首勝後表示，這一勝對他與台灣有很大意義，但還有很多需改善的課題，希望延續好的部分、修正問題，投出更多場好球。

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火腿總教練新庄剛志賽後接受日本媒體訪問時稱讚古林睿煬的才能，期許在每場勝利中慢慢成長為更好的投手，非常期待古林睿煬表現。

古林睿煬日職生涯初登板對金鷲，先發投5.2局被敲出9支安打，投出3次保送、5次三振，失掉7分（5分責失分），苦吞敗投。（編輯：李明宗）1140510