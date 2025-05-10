大聯大女子高球賽最終回取消 李旻3回合204桿奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北10日電）TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，原訂今天進行的最終回合因豪大雨提前取消，大會採前3回合成績計算，由旅美好手李旻，以3回合低於標準12桿的204桿奪冠。

本週登場的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）大聯大女子高爾夫公開賽，受到天氣影響一波三折，原訂進行4回合的賽事，只打了3回合就被迫結束。

大聯大女子高爾夫公開賽首回合就因為下雨受到影響，過去2天所有球員幾乎都在「趕進度」。昨球員們先完成第2回合補賽後，隨即進行第3回合賽事。

台灣好手李旻不受天氣影響，連續3回合都繳出68桿，成功甩開後頭追兵，以3天低於標準12桿的204桿位居領先。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天的最終回合因惡劣氣候被迫取消，李旻就以前3回合的成績順利封后。她在接受媒體訪問時表示，「這座冠軍是我努力的成果，更是所有一路支持我、鼓勵我的人一起完成的成績，能在台灣奪冠，真的非常開心。」

結束這場賽事後，李旻預計5月18日啟程前往美國繼續參加LPGA賽事，爭取更多與世界頂尖球手同場較勁的機會。她強調會持續努力、不斷精進，有更精彩的表現。（編輯：李亨山）1140510