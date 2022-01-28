雇主申報投保薪資不誠實 110年開罰7628萬

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）雇主替勞工投保勞、就保，應依投保薪資分級表確實替勞工投保，勞動部勞工保險局今天說，去年查核投保單位，雇主不誠實申報案件共2563件，總計開罰新台幣7628萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組組長黃錦儀會中指出，勞、就保的投保薪資是以勞動基準法規定的工資為準，因此勞工因工作獲得的報酬，包含工資、薪金、獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與都必須算在投保薪資內。

由於新的年度剛開始，黃錦儀提醒，員工在前一年度應休未休的特別休假，雇主或事業單位應按日數發給工資，而勞動部也曾發過函釋規定，雇主依規定發給的年度不休假加班費，應計入勞工保險的月投保薪資申報。

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黃錦儀指出，投保薪資是計算勞、就保各項保險給付的基礎，雇主或事業單位都應依員工的月薪資總額核實申報，若未核實申報，可依勞工保險條例及就業保險法相關規定，從事實發生日起，按其短報或多報的保險費金額，處4倍罰鍰。

黃錦儀也說，去年一整年，雇主未核實申報的裁罰案件有2563件，總計開罰7628萬元，提醒雇主務必確實申報、避免勞工權益受損。（編輯：陳政偉）1110128