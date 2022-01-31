虎尾建國眷村轉型 探索歷史記憶

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）文化部列為文化聚落的雲林虎尾建國眷村為台灣少數的日遺眷村，經10年整建，已有特色店家及藝術駐村，挹注新活力，農曆春節時店家將以不同形態呈現當年眷村年味，探索歷史記憶。

虎尾建國眷村保留二次大戰期間日本海軍飛行場的戰備設施，後來成為中華民國空軍初級飛行基地，國民政府遷台後改為眷村居住空間，不但是雲林縣重要的「歷史聚落建築群」，也是二次大戰前後重要歷史見證。

建國眷村數位營運管理中心執行長劉志謙說，建國眷村一、二村面積近30公頃，目前已開放活動中心、己棟眷舍和防空碉堡等處。己棟眷舍採較低度的維護等級，全部保留原有建築外觀，僅依現況清理保存殘蹟，獲2020建築園冶獎。

跟著劉志謙的腳步走，先來到己棟眷舍，牆壁上不時有看到一些精神標語，走在中間的走道窺視著眷舍內空間，太日茶屋和PuBi撲鼻進駐，讓民眾透過不同方式親近歷史建築。

劉志謙提到，早期的眷村在農曆過年時相當熱鬧，而建國眷村不免俗保留部分習俗，例如店家將貼上新春聯，進駐在辛棟的哲美系二手書店、怪手諒古早味布袋戲開始高掛紅燈籠，另外眷村在過年時還會有市集，與民眾一起同樂。

劉志謙表示，翻修眷村不是為了走復古風，而是帶領民眾回到歷史現場產生共鳴，讓民眾探索眷村記憶，創造眷村新的價值。

同時雲林縣政府利用虎尾鎮建國眷村現有防空洞內部廣闊空間與圓頂造型，結合多媒體播放及虛擬實境軟體運用，讓民眾用不一樣方式感受戰爭的可怕及和平的珍貴。

雲林縣文化觀光處指出，虎尾建國眷村房舍有數十棟，未來將引進民間投資，共同進行虎尾眷村保存再發展。（編輯：陳仁華/卞金峰）1110131