貓咪中途之家自給自足 盼不靠捐款撐起營運

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（中央社記者陳俊華台北2日電）「拼圖喵中途之家」創辦人「燒賣」靠著貓糞堆肥與小農契作，販售茶葉、稻米等農產品，並研發出貓砂、貓餐包等商品，希望減少對捐款的依賴，能支撐開銷。

「燒賣」原本是遊戲工程師，他說，這份工作沒有不好，但總覺得不夠踏實，對世界沒有實質貢獻，雖然想轉職，但當時已經30多歲，覺得有點危險；因家中飼養3隻貓咪，一開始想試著以照顧動物作為工作。

燒賣曾到寵物店、貓旅館打工，也曾誤打誤撞到私人繁殖場上班，他發現自己確實喜歡這類工作，不只心裡踏實、還能有收入，因此在2013年創業，開設貓旅館，但除了過年期間，並不會天天滿房，後來發現有些貓咪送養前，需要中途收留，因此提供貓旅館空房作為中途收留之用。

燒賣表示，後來另覓地點轉型做為專職的中途之家，以接學校校外教學參訪費收入維持每個月開銷，但後來改為自由樂捐，收入變得不固定，一度撐不下去。

燒賣說，中途之家有60多隻貓咪，不可能一直辦義賣活動來爭取經費，要思考如何在照顧貓的過程中，也能生產產品。因此發想出以貓糞當作堆肥，透過與小農契作，收購後販售「貓便當茶」、「貓便當米」的茶葉、稻米農產品，支應中途之家所需。

燒賣說，如果能從中產生收入、自給自足，就能減少對捐款的依賴，也能讓不是貓奴的民眾有機會幫助流浪動物；但茶葉、稻米一年一作，恐難維持生計，最後鎖定養貓的民眾都會有的需求，才研發出貓砂、貓餐包。

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燒賣也說，因為「拼圖喵」的老病殘貓隻比例升高，每個月總開銷新台幣60萬到65萬元；疫情前許多愛貓人士會採購「貓便當茶」當作婚禮小物，是不錯的收入，但疫情後因結婚對數變少，也因此受影響。

談到「拼圖喵」名字的由來，燒賣說，雖然有些貓隻並不完整，可能少了隻眼睛、斷了一條腿，但都是獨一無二，認養人會有「我終於找到你」的感覺，就像拼圖、因為有了彼此而完整；「拼圖喵」盡可能簡化收養流程，是要協助認養人，而不是審查認養人。（編輯：林興盟）1110202