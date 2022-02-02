台越二代胡志明市創業 流利越語未必是利器

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26歲的李岳青是台越「新二代」，在台灣學習推拿、整骨之後回越南創業，希望把「台灣技術」與越南民眾分享。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年2月2日

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）李岳青是台越聯姻第二代，出社會後回越南創業開整復所，幫客人消除痠痛。招牌頂著台灣，卻因李岳青越語太過流利引來民眾好奇：「越南人收費還那麼貴？」對此，他自有應對。

李岳青今年26歲，父親是越南台商，母親則是越南華僑，與台灣多數「新二代」不同，李岳青在越南胡志明市出生，直到國小才前往台灣求學。某次因為痠痛前往治療，意外開啟對整復的興趣。

李岳青表示，高中畢業之後，在父親的故鄉台中拜師學藝，學習推拿、整骨5年，並且考取整復師執照，接著於2019年年中返回越南創業。創業之路本艱辛，一連串的挑戰隨之而來。

2019年底，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情引爆，越南迄今共遭遇4波本土疫情侵擾，李岳青開設的首間整復所在2020年關閉，去年3月才重起爐灶，無奈兩波本土疫情接踵而至，幸賴熟客支持順利挺過不景氣。

李岳青說，越南沒有「整復師」這項職業，他的店被歸類為物理治療類別，由於越南消費者還不太能區別一般按摩店與物理治療的差別，因此台灣人及馬來西亞人成為他的首要客群，之後再慢慢拓展至越南本地市場。

從外型上來看，李岳青的身高180公分遠較一般越南青年高大許多，然而一身小麥色肌膚與四季如夏的南越地區又十分相襯。而自小在雙語環境下長大，李岳青的中、越文都很流利，不僅能「秒切換」，也沒有任何口音。

但流利的越語未必是闖蕩越南的「創業利器」。李岳青說，當地民眾有時會衝著整復所招牌上的「台灣」兩字前來一探究竟，但往往在發現他與員工都以毫無口音的越語溝通時就會問：「越南人收費怎麼還那麼貴？」

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面對這樣的情況，李岳青倒是很釋懷。他解釋，越南民眾多少都有崇洋心理，因此可能會更希望自己所面對的外國人是個「說外語」、「外國臉」的人，然後透過翻譯中介溝通，才有「值回票價」的感受。

儘管仍在創業的震盪期，但李岳青指出，與台灣飽和的整復市場相較，越南還在起步階段；雖然有朋友告訴他，在台灣從事相同工作收入會比越南高，但他自認擁有台灣技術在身，有信心能闖出一片天。（編輯：馮昭）1110202