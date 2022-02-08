嘉義市6旬男接種高端疫苗皮膚癢 獲救濟5000元

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組最新會議結果中，嘉義市68歲男子因接種第2劑高端疫苗後，出現皮膚癢症狀，獲救濟5000元，是否為高端疫苗受害救濟首例，指揮中心未證實。

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嘉義市政府衛生局副局長莊美如今天接受中央社記者電訪表示，這名個案（編號3184）於去年8月24日接種第1劑高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在去年10月2日接種第2劑高端疫苗後，出現皮膚癢症狀，衛生局去年11月間協助個案申請預防接種受害救濟。

莊美如指出，衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）最新會議結果中，有記錄嘉義市個案（編號3184）本身有異位性皮膚炎，其皮膚癢症狀無法確定與接種高端疫苗的關聯性，故核予救濟金新台幣5000元，因衛生局尚未收到衛福部正式公文，無法進一步了解救濟的理由。（編輯：張雅淨）1110208