台東AZ疫苗接種者現格林巴利症候群 救濟金120萬元創紀錄

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新會議結果，1名民眾接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群、疑似血栓併血小板低下症候群，可能與接種具關聯性，獲救濟金新台幣120萬元，創最高紀錄。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）去年12月16日開會，近日公布最新一期會議結果，其中1名台東縣民眾接種阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，出現不良反應經診斷為 格林巴利症候群 格林巴利症候群 一種急性周邊神經病變，可能侵犯身體的運動、感覺及自主神經系統。

年發生率約10萬分之1至2，常發生於健康年輕人及老年人，各年齡層皆有案例報告，男性發生率約為女性1.5倍。

以年發生率推算，無論有無接種流感疫苗，國內每年約有230至460人發生該疾病。

資料來源：衛福部 看更多 關閉 。

這名個案經核磁共振檢查甚至顯示有腦栓塞及橫靜脈竇栓塞，血小板也有低下情形，但其D-dimer與anti-PF4檢驗結果與血栓併血小板低下症候群的典型臨床表現並不相符。

據會議紀錄，經本次審議，依據病歷資料記載、臨床表現、相關檢驗結果及現有醫學實證等研判，目前部分醫學實證顯示，AZ疫苗與格林巴利症候群、血栓併血小板低下症候群之間可能具關聯性。

綜上所述，個案格林巴利症候群症狀無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，考量個案於醫療過程中使用自費免疫球蛋白及葉克膜，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付規定，核予救濟金120萬元。

自去年3月22日開放接種COVID-19疫苗以來，部分出現嚴重不良事件者，透過衛生單位協助申請預防接種受害救濟，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體訪問時表示，此案獲予120萬元，為截至目前為止COVID-19疫苗預防接種受害救濟最高金額。

至於COVID-19疫苗預防接種受害第2高救濟金，為VICP去年10月舉行會議時，經審議1名桃園男子接種AZ疫苗後發生血栓併血小板低下症候群，研判與疫苗相關，當時獲救濟90萬元。（編輯：張雅淨）1110103