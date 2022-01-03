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民航局發文航空業 速安排符資格者施打第3劑疫苗

2022/1/3 19:13（1/3 20:39 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）民航局今天發布新聞稿表示，由於近日又有機師確診，已發文航空公司，應儘速安排符合接種間隔人員施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗。

民航局指出，各國在防疫管理上雖有逐步鬆綁趨勢，但Omicron、最早在印度發現的Delta等變種病毒仍是極大威脅，民航局去年9月、12月均曾發文要求航空業者強化機組員防疫措施，尤其需確認外站防疫旅館符合指揮中心防疫要求，務必確認機組員落實「零接觸」的防疫規定。

民航局說，考量機組員與第一線高接觸風險工作人員感染風險較高，今天再度發文業者，要求應儘速安排符合接種間隔的人員接種第3劑疫苗。

另根據各航空公司提供的訂位資料，民航局預估，今年春節入境旅客高峰將落在今天至1月16日間，入境人數約4.1萬人次，尖峰日為1月14日，當日入境旅客人數估計將超過4000人次。

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民航局說，因應國際Omicron變異株疫情迅速擴散，中央流行疫情指揮中心要求入境旅客搭機前需提供「2日內採檢」的PCR報告，明天起實施，民航局去年12月27日即已通知業者，要求落實規定，今天也一一聯繫業者，要求各外站務必依新規定檢查旅客所提供的採檢報告，於旅客登機前就確認報告符合新規定。

民航局表示，因疫情仍無緩和跡象，會持續要求抵台航空器執行全機消毒及靜置、再開啟空調系統完成機艙內空氣循環後，後續才能執行清艙作業與消毒擦拭，執行清消相關人員，應穿戴個人防護裝備，相關裝備需於作業完成後汰換或消毒。（編輯：張雅淨）1110103

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